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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وتمكنت الحملات من ضبط 1020 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

في القاهرة تم ضبط 4،02 طن دواجن جلود دواجن بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

كما تم ضبط 3،5 طن مقطعات لحوم ولحوم مجمدة ودهون حيوانية، بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص.

وفى الغربية، تم ضبط 1،5 طن أسماك مدخنة رنجة معبأ داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة بدون ترخيص.

وفى القليوبية، تم ضبط المدير المسؤول عن مستودع بوتاجاز لتجميعه 250 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم قام المذكور بتجميعها وعدم إثباتها بدفتر 21 بترول الخاص بالمستودع لبيعها بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإحتفاظ بالفواتير وقدرت بقيمة مالية 33750 جنيها.

كما تمكنت الحملات من ضبط 33،36 طن زيوت سيارات وشحوم سيارات منتج نهائي ومستلزمات إنتاج خام التتركس بدون مستندات مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة 55503 عبوة فارغة واستيكر أدوات تعبئة مدون عليها علامة التجارية، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة الزيوت والشحوم بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الحملات من ضبط 25950 قطعة مستلزمات طبية جوانتي وأقلام أشعة وإبرة حشو أسنان بدون مستندات مجهولة المصدر وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.