الداخلية تكشف ملابسات قيادة مواطن سيارة دون لوحة خلفية في القاهرة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة دون لوحة خلفية

قالت الداخلية في بيان اليوم: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) بشأن قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة بدون لوحة خلفية» .

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تحديد وضبط قائد السيارة وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية «.