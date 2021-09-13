استعدادًا للموسم السياحي الجديد.. استمرار أعمال التجميل والتطوير بالأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على استمرار أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر، والتصدي لكافة المظاهر العشوائية في المدينة السياحية.

وقام العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بتفقد أعمال التجميل والتطوير الجارية بطريق المطار ونجع ابو عصبة ونجع البهاجة والشيخ موسي، وذلك في إطار استعدادات استقبال الموسم السياحي الجديد، وأعمال مشروع أحياء طريق الكباش.

كما تفقد «لطفي»، شارع مدرسة الصنايع لمعاينة أي حالات فردية للباعة الجائلين وإزالتها فورًا وعدم التهاون في هذا الأمر، مشددا بتكثيف الحملات على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر.