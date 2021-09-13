استمرار أعمال تبطين الترع في قرى الطود جنوب الأقصر

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شدد محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها داخل نطاق كل مدينة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات.

تبطين الترع فى الطود

تفقد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته المهندس محمد حسين على مدير هندسة ري الأقصر، وسعدي حسين مدني مسؤول هندسة ري الأقصر بالطود، بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال تبطين بعض الترع داخل مركز ومدينة الطود بناحيتي قرية العديسات بحري وقرية العديسات قبلى، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولي من المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، والذي يجري تنفيذها ضمن خطة وزارة الري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

تبطين الترع فى الطود

وبدأ رئيس مركز ومدينة الطود جولته بتفقد أعمال تبطين ترعة جنابية الحوشة بناحية العديسات بحري خلف محطة أرمنت والتى يقوم بتنفيذها هندسة ري الأقصر، حيث تم تنفيذ نسبة 18% بطول 1210 أمتار من أصل 7775 مترا.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة الطود ومرافقوه أعمال تبطين ترعة السلامية البحرية بناحية العديسات قبلي والتي يجري تنفيذها إدارة تطوير ري إسنا بحضور المهندس يحيى يوسف مدير الأعمال لإدارة التطوير، والتي نفذ من الأعمال الجارية نسبة 98% بطول 8800 متر من أصل 9000 متر.

وأشاد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود بالمسؤولين والمشرفين على أعمال التبطين، والمهندسين والعمال على ما يبذلونه من جهد وسرعة أعمال التبطين وفق المواصفات القياسية.

مضيفا أن أعمال تكاسي وتبطين الترع تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.

واختتم رئيس مركز ومدينة الطود جولته بمتابعة أعمال وضع تربة لطريق ترعة السلامية البحرية البر الأيمن وذلك استعدادا لرصف الطريق.