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القوى العاملة: تعيين 1151 شابا.. منهم 6 من ذوي الهمم والعزيمة بالدقهلية

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القوى العاملة: تعيين 1151 شابا.. منهم 6 من ذوي الهمم والعزيمة بالدقهلية القوى العاملة: تعيين 1151 شابا.. منهم 6 من ذوي الهمم والعزيمة بالدقهلية

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1151 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 4632 شابًا منهم 43 من ذوى القدرات.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 28 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 13 عامل مسجلين، و4000 جنيه لعاملين رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 31 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وقال أحمد القللي، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال التفتيش العمالي على 840 منشأة وتم القيام بـ 36 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 3 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 94 شكوى عمالية تم تسوية 6 شكاوى منها، وإحالة 18 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى، ومازالت 41 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1675 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1675 عاملا على مهن مختلفة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار المستجد (كوفيد- 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 431 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

المصرى اليوم

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