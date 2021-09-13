البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء والأنبا تكلا بالعبور بعد تدشينها (صور)

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ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك القرازة المرقسية، الإثنين، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا تكلا هيمانوت بالحي السابع بمدينة العبور، عقب تدشينها وبمشاركة ٦ من أحبار الكنيسة اليوم.

كان البابا تواضروس قد أزاح الستار، صباح اليوم، عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، ثم دخل إلى صحن الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، لتبدأ صلوات التدشين، حيث تم تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء مريم، والمذبح البحري على اسم الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا تكلا هيمانوت.

بعد تدشينها.. البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء والأنبا تكلا بالعبور

بعد تدشينها.. البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء والأنبا تكلا بالعبور