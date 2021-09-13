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ضبط مسجلين خطر بحوزتهما سلاح نارى وكمية من الاستروكس المخدر بالسلام

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ضبط مسجلين خطر بحوزتهما سلاح نارى وكمية من الاستروكس المخدر بالسلام ضبط مسجلين خطر بحوزتهما سلاح نارى وكمية من الاستروكس المخدر بالسلام

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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلين سيارة «بدون لوحات معدنية» ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما «سلاح نارى- عدد من الطلقات- كمية من مخدر الاستروكس- كمية من مخدر البودر- زجاجة بداخلها مادة مستخدمة في تصنيع مادة الاستروكس المخدرة- ميزان حساس- مبلغ مالي -هاتف محمول»، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

المصرى اليوم

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