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تقارير تكشف موعد إطلاق "أندرويد 12" رسمياً

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تقارير تكشف موعد إطلاق "أندرويد 12" رسمياً تقارير تكشف موعد إطلاق "أندرويد 12" رسمياً
تغييرات كبيرة في التصميم.. استغلال المساحة بشكل أفضل

تقارير تكشف موعد إطلاق

كشفت تقارير صحفية عالمية موعد إطلاق شركة "جوجل" الأمريكية نظام تشغيلها الأحدث "أندرويد 12".

ونقل موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، عن مصادر بقوله، إن نظام "أندرويد 12" سيُطلق على جميع الهواتف في 4 أكتوبر.

ومن المقرر أن يبدأ أصحاب هواتف "بيكسل" في الحصول على ترقية "أندرويد 12" بدءاً من اليوم الإثنين.

ويبدو أن "جوجل" تخطط لإطلاق "أندرويد 12" بالتزامن مع إطلاقها هاتف "بيكسل 6"، خلال شهر أكتوبر المقبل.

يتضمن تحديث "جوجل" الجديد في "أندرويد 12"، استخدام منبه الوقت بصورة أسهل، كما تمنح المستخدم مرونة أكبر في تغيير التوقيتات التي يريد تذكيره بها على مدار اليوم والأسبوع والشهر.

كما ستدعم خيارات خلفيات ملونة مختلفة للتطبيق، وكذلك أنماط أصوات متعددة وطرق أسهل لإيقاف وتعطيل المنبه من دون أن يسبّب إزعاجاً للمستخدم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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