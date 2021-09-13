أخبار عاجلة

خطوبة أصغر طفلين فى مصر .. العريس ١٢ سنة والعروسة ١١ سنة وهذه هى العقوبة القانونية -
اعترافات ضحايا «الاستغلال في التسول بالعجوزة»: المتهمون ارتكبوا جريمتهم تحت تهديد السلاح -
بحوزته 50 طربة «حشيش».. ضبط مسجل خطر بمطروح -
سقوط مسجل خطر بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش بالشرقية -
ضبط تشكيل عصابى لقيامه بالإتجار في الحشيش بأسيوط -
مطالبة برلمانية بالتحقيق في وقائع إهدار المال العام بهيئة التأمين الصحي بكفر الشيخ -
«مجلس الوزراء» يسلط الضوء على تجربة مصرية الاستثنائية في التنمية العمرانية (انفوجراف) -
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابى يدير بؤرة لترويج المخدرات بالقاهرة -
ضبط 2 طن لحوم فاسدة بالسلام -
تكريم طالب بنها لفوزه ببطولة النخبة الدولية «المواي تاي» بالعراق (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

شاب يرفض بيع المخدرات أمام منزله بحلوان فيتم قتله بعدة طعنات أمام الأهالي

Print
شاب يرفض بيع المخدرات أمام منزله بحلوان فيتم قتله بعدة طعنات أمام الأهالي شاب يرفض بيع المخدرات أمام منزله بحلوان فيتم قتله بعدة طعنات أمام الأهالي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فارق شاب فى حلوان الحياة على يد شقيقين، تبين من التحريات أن القتيل رفض قيام المتهمين ببيع المخدرات فى الشارع أمام منزله، وأنه عاتبهما على ذلك معللا أن وجودهما فى هذه المنطقة به خطورة على السيدات والبنات.

نشبت بينهم مشاجرة، وعقدا الشقيقان العزم على تأديب الضحية؛ فقاما بتسديد عدد من الطعنات له بسلاح أبيض، فسقط على الأرض مغشيا عليه، وفارق الحياة قبل إسعافه.

تم إبلاغ رجال المباحث ونجحت قوة أمنية في ضبطهما، واعترفا بقيامهما بتسديد عدة طعنات للشاب فقررت جهات التحقيق حبسهما على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بإشارة تلقاها قسم حلوان من المستشفى العام باستقبال جثة «م ا»، مصابا بطعنات في الصدر والبطن وجروح غائرة وقطع في أصابع اليد.

تبين من التحريات نشوب مشادة كلامية بين الضحية وشقيقين يتاجران فى المخدرات بسبب محاولته منعهما من ترويج المخدرات بالشارع فقررا قتله، ألقى القبض عليهما واعترفا بالواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اوهمهما بتوظيف اموالهما فى المطاعم واستولى عليها

اوهمهما بتوظيف اموالهما فى المطاعم واستولى عليها

ضبط مسجل خطر بحوزته 120 طربة «حشيش» ببني سويف

ضبط مسجل خطر بحوزته 120 طربة «حشيش» ببني سويف

السجن 3 سنوات لطالب حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

السجن 3 سنوات لطالب حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

اعترافات ضحايا «الاستغلال في التسول بالعجوزة»: المتهمون ارتكبوا جريمتهم تحت تهديد السلاح

اعترافات ضحايا «الاستغلال في التسول بالعجوزة»: المتهمون ارتكبوا جريمتهم تحت تهديد السلاح