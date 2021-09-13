شاب يرفض بيع المخدرات أمام منزله بحلوان فيتم قتله بعدة طعنات أمام الأهالي

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فارق شاب فى حلوان الحياة على يد شقيقين، تبين من التحريات أن القتيل رفض قيام المتهمين ببيع المخدرات فى الشارع أمام منزله، وأنه عاتبهما على ذلك معللا أن وجودهما فى هذه المنطقة به خطورة على السيدات والبنات.

نشبت بينهم مشاجرة، وعقدا الشقيقان العزم على تأديب الضحية؛ فقاما بتسديد عدد من الطعنات له بسلاح أبيض، فسقط على الأرض مغشيا عليه، وفارق الحياة قبل إسعافه.

تم إبلاغ رجال المباحث ونجحت قوة أمنية في ضبطهما، واعترفا بقيامهما بتسديد عدة طعنات للشاب فقررت جهات التحقيق حبسهما على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بإشارة تلقاها قسم حلوان من المستشفى العام باستقبال جثة «م ا»، مصابا بطعنات في الصدر والبطن وجروح غائرة وقطع في أصابع اليد.

تبين من التحريات نشوب مشادة كلامية بين الضحية وشقيقين يتاجران فى المخدرات بسبب محاولته منعهما من ترويج المخدرات بالشارع فقررا قتله، ألقى القبض عليهما واعترفا بالواقعة.