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قال المهندس الصادق السيد، مدير عام إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إن المديرية تستعد لتدشين المرحلة الثالثة لمبادرة رئيس الجمهورية «صنايعة مصر»، بالتعاون مع جامعة بنها.

وتهدف المبادرة إلى تدريب طلاب وخريجي التعليم الفني داخل كليات هندسة بنها، والحاسبات والمعلومات والتربية النوعية والفنون التطبيقية وكلية الزراعة بمشتهر، على صناعات متعددة، منها التبريد والتكييف والكهرباء والميكانيكا.

وأوضح مدير التعليم الفني بالقليوبية، أنه في مجال التعليم الزراعي، سيتم التدريب على الإنتاج الحيواني واستصلاح الأراضي والإنتاج الداجني ومختلف التخصصات بالتعليم الزراعي، منوهاً إلى أن الطالب المشارك في المبادرة، يحصل على شهادة معتمدة من جامعة بنها في نهاية التدريب، للتأهيل لسوق العمل، وهوما يعد امتدادا للمراحل السابقة، لخدمة العملية التعليمية.