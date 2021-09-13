المايا ماجنوم ناتج صنع مهندس فضاء لسيارة جي تي (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصفت سيارة المايا ماجنوم الغريبة والمعروضة الآن في مزاد على Bring a Trailer، بأنها أبشع سيارة في العالم، إذ اعترف الرجل الذي ابتكرها في عام 1968 بأن «الجمال هو صفة لن تنطبق أبدًا على سيارة GT.»

وبحسب autoevolution، المايا ماجنوم نموذج أولي لمرة واحدة صممه مهندس طيران وخبير في سلاح الجو ومؤلف خيال علمي، دين تشارلز إنج.

كما أنها ليست سيارة أمريكية في حد ذاتها، بمعنى أنها تستخدم أجزاء من سيارات أخرى، فيما صنعت كإجابة على سؤال طرح في Road and Track، وهو «إذا قرر مهندس طيران بناء سيارة GT، فماذا سيكون؟»

وتأتي السيارة بوجه غير محبوب، كما إنها ليست سيارة جميلة، ولم يكن المقصود منها أبدًا أن تكون سيارة واحدة: نظرًا لأن«دين» كان يتطلع إلى بناء الكثير من السيارات القانونية الديناميكية.

والغريب أن هذه السيارة الفريدة قد نجت مع مرور الوقت، والآن مع وجود علامات تدل على ذلك، يتم بيعها بالمزاد العلني من قبل العائلة، بعد أن توفي «دين» في الصيف الماضي ومعه الرغبة في الاحتفاظ بماجنوم في العائلة.

بدأ «دين» المشروع في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي باعتباره تمرينًا للتصميم، ولم يقصد أبدًا أن تدخل السيارة حيز الإنتاج، بل لكي يثبت أنه قادر على بناء سيارة خفيفة الوزن وبسيطة.

النسخة الأولى من «ماجنوم» اقترضت المحرك وناقل الحركة والتعليق والمكابح من بورش، لأنها كانت مكونات عالية الجودة، والأهم من ذلك أنها قابلة للضبط.

بينما فوق الهيكل، وضع جسمًا من الألياف الزجاجية يحمل مسامير من الألياف الزجاجية التي صممها مهندس الطيران بنفسه، وكان إجمالي الوزن الجاف للسيارة 454 كجم فقط.

وبحلول عام 1962، أدرك «دين» أنه على الرغم من كل العمل الذي بذله في المشروع، لم يكن أكثر من مجموع الأجزاء الجيدة وفشل ككل.

فيما استبدلت نسخة 1962، التي يتم عرضها للبيع الآن، محرك بورش بمحرك شيفروليه كورفير 2.4 لتر مسطح بستة سرعات مع ناقل حركة يدوي رباعي السرعات.

إذ قال «دين» إن هذا المحرك لديه عزم دوران أكبر، وبالتالي، اختار مخطط الأرضية لشركة فولكس فاجن من أجل إنشائه، لتحويلها إلى آلة سباق بمحرك خلفي، وقام بإزالة أكبر قدر ممكن من وزن السيارة، بما في ذلك إزالة أي شيء لم يكن ضروريًا.

سيارة المايا ماجنوم الغريبة

سيارة المايا ماجنوم الغريبة

سيارة المايا ماجنوم الغريبة

سيارة المايا ماجنوم الغريبة

سيارة المايا ماجنوم الغريبة

سيارة المايا ماجنوم الغريبة

سيارة المايا ماجنوم الغريبة