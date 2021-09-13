«الإنجيلية» تشارك «أبواب الخير» بأكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون مواطن ‏(صور)

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شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون مواطن، والتي أطلقها صندوق «تحيا مصر»، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري.

شاركت الهيئة يوم الأحد الماضي، ‏في تنفيذ هذه القافلة بتوزيع عدد 8000 كرتونة مواد غذائية و1500 كرتونة ملابس للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا في عدد من القري والنجوع العزب في 4 محافظات «القليوبية –البحيرة – المنيا – وبني سويف».

يذكر أن قافلة «أبواب الخير» قدمت نموذجًا يحتذى به في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لرعاية الأسر المستحقة وتقديم كل العون لتنفيذ أنشطة القوافل وتوصيل المساعدات للأسر المستحقة.

وتم استقبال قوافل أبواب الخير بالمحافظات وانطلاق العمل من ديوان عام المحافظات، وذلك بحضور السادة المحافظين ونواب المحافظين ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعي والصحة، وعلي هامش هذه الفاعلية الكبيرة حشدت الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية أكثر من 700 متطوع ومتطوعة بالمجتمعات المحلية ليقوموا بالتوزيع على المواطنين من باب إلى باب لمنع التجمعات والتكدس.

«الإنجيلية» تشارك «أبواب الخير» بأكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون مواطن‏

«الإنجيلية» تشارك «أبواب الخير» بأكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون مواطن‏

«الإنجيلية» تشارك «أبواب الخير» بأكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون مواطن‏

«الإنجيلية» تشارك «أبواب الخير» بأكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون مواطن‏