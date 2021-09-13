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رفع 65 طن مخلفات في حملة نظافة بالأقصر

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رفع 65 طن مخلفات في حملة نظافة بالأقصر رفع 65 طن مخلفات في حملة نظافة بالأقصر

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شدد العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الاقصر، على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف حملات النظافة اليومية بنطاق أحياء مدينة الأقصر، حيث قام قطاع نظافة جنوب بحملة نظافة، شملت غسيل الأرصفة بشارع خالد بن الوليد ابتداءً من ميدان الابروتيل وصولاً إلى ميدان الشيراتون.

كما تم تنفيذ حملة نظافة بمنطقة حي وسط استهدفت منطقة ابوالجود،كما نظم حي شرق تنفيذ حملة نظافة استهدفت الطريق الزراعى ابتداءً من مرور الأقصر وصولاً حتى كوبري الحبيل، حيث تم رفع كافة التراكمات والأتربة والمخلفات الصلبة.

وأسفرت الحملات، عن رفع 25 طن تراكمات وأتربة ومخلفات الصلبة، وذلك في إطار استمرارية حملات النظافة اليومية لتحسين المظهر العام لمدينة الأقصر.

قاد اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، سكرتير عام مساعد الأقصر، والعميد طارق لطفي، رئيس المدينة، والمقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق، لتنفيذ إزالة تعديات وتراكمات بشارع المطافي القديم حيث تمت الإزالة حتى مستوي سطح الأرض ورفع كافة التراكمات والتي أسفرت عن رفع 40 طن مخلفات صلبة.

شارك بالحملة الرائد أحمد فاروق ممثلأ عن شرطة مرور الأقصر والنقيب شاذلي صابر شرطة المرافق والقوة المرافقة، وحمادة عبدالمجيد عباس رئيس حي وسط وعمر فتحي نائب رئيس الحي.

المصرى اليوم

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