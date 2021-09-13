بتكلفة ٣٧٣ مليون جنيه.. تنفيذ ١٣ مشروعا في فاقوس بالشرقية

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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 13 مشروع بقطاعات «الشباب والرياضة، الأبنية التعليمية، مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق والكباري الكهرباء، الطب البيطري» بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة 373 مليون و695 ألف جنيه، مؤكدا جاهزيتها للافتتاح ضمن 109 مشروع تنموي وخدمي بنطاق المحافظة في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي، الإسكان، الكهرباء، الأبنية التعليمية، الطرق، الشباب والرياضة الطب البيطري»، بتكلفة 2 مليار جنيه، والتي من المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تطوير مركزي شباب الكيلانية وميت العز بتكلفة مليون و750 ألف جنيه، وكذلك تركيب موزع كهرباء أحمد حلمي ذو الجهد المتوسط بتكلفة 35 مليون جنيه، لافتا إلى أنه في قطاع الصرف الصحي تم الانتهاء من تنفيذ مشروع أعمال تجميع ونقل مياه الصرف الصحي لقريتي قنتير والغزالي بتكلفة 67 مليون جنيه، ومحطة معالجة قنتير والتي تعمل بطاقة 10 الاف م3/اليوم بتكلفة 210 مليون جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي أمن وسليم للمواطنين وحفاظا على البيئة.

أشار المحافظ إلى أنه في قطاع الطرق والكباري، تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة 44 مليون و300 ألف جنيه شملت أعمال استكمال رصف ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بطول 3 كم وبتكلفة 4 مليون و500 ألف جنيه، وطريق فاقوس _ الغزالي _ بني صريد _أم عجرم بتكلفة 19 مليون و900 ألف جنيه، وكذلك رصف طريق فاقوس النوافعة القطاع الأول بتكلفة 19 مليون و900 ألف جنيه، وذلك في اطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

وأضاف محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية، تم الإنتهاء من أعمال انشاء مدرسة الديدامون للتربية الفكرية بعدد 3 فصول وبتكلفة 4 مليون و200 ألف جنيه، ومدرسة سعيد حسن بعدد 11 فصل وبتكلفة 3 مليون و500 ألف جنيه، وكذلك مدرسة الطيار أحمد أبوهاشم بعدد 16 فصل وبتكلفة 6 مليون و500 ألف جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، لافتا إلى أنه في قطاع الطب البيطري تم الإنتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدتين البيطريتين بقريتي الغزالي وسواده بتكلفة مليون و445 ألف جنيه ،وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء الوحدات البيطرية لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين ومربي الماشية، حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادتها.