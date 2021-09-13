«هاميتلون» الأسرع في تجارب سباق جائزة إيطاليا الكبري

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نجح لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات، في التفوق خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة إيطاليا الكبرى في مونزا، بفارق مريح عن ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وسجل السائق البريطاني أسرع زمن لفة في الحلبة فائقة السرعة خلال دقيقة و20.926 ثانية بفارق 0.452 ثانية، عن منافسه الهولندي الذي استخدم إطارات أسرع نظريا.

واحتل فالتيري بوتاس زميل هاميلتون بالفريق المركز الثالث.

ويتقدم فرستابن على هاميلتون بـ3 نقاط في الترتيب العام، لكن من الممكن أن يتعادلا غدا السبت، إذا فاز هاميلتون بسباق سرعة مساء الغد ولم يكن فرستابن ضمن أول 3.

ويتفوق رد بول على مرسيدس بفارق 12 نقطة في بطولة الصانعين.

يذكر أن الكندي لانس سترول احتل المركز الرابع مع أستون مارتن ويليه بيير جاسلي سائق ألفا تاوري في المركز الخامس ثم سيباستيان فيتل زميل سترول بالفريق.

وكان كارلوس ساينز الأسرع من فيراري وجاء في المركز السابع على أرض فريقه، متقدما على فرناندو ألونسو سائق ألباين ودانييل ريتشياردو من مكلارين الذي ألغي أسرع زمن له لاجتياز حدود الحلبة.

كما ألغي زمن لاندو نوريس زميل ريتشياردو، الذي كان من المفترض أن يكون ثاني أسرع زمن، لنفس السبب لينهي الجولة في المركز 12.