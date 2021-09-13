أخبار عاجلة

اعترافات ضحايا «الاستغلال في التسول بالعجوزة»: المتهمون ارتكبوا جريمتهم تحت تهديد السلاح -
بحوزته 50 طربة «حشيش».. ضبط مسجل خطر بمطروح -
سقوط مسجل خطر بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش بالشرقية -
ضبط تشكيل عصابى لقيامه بالإتجار في الحشيش بأسيوط -
مطالبة برلمانية بالتحقيق في وقائع إهدار المال العام بهيئة التأمين الصحي بكفر الشيخ -
«مجلس الوزراء» يسلط الضوء على تجربة مصرية الاستثنائية في التنمية العمرانية (انفوجراف) -
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابى يدير بؤرة لترويج المخدرات بالقاهرة -
ضبط 2 طن لحوم فاسدة بالسلام -
تكريم طالب بنها لفوزه ببطولة النخبة الدولية «المواي تاي» بالعراق (صور) -
بدون 6 لاعبين.. ريال مدريد يلاقي فالنسيا الليلة بالدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«هاميتلون» الأسرع في تجارب سباق جائزة إيطاليا الكبري

Print
«هاميتلون» الأسرع في تجارب سباق جائزة إيطاليا الكبري «هاميتلون» الأسرع في تجارب سباق جائزة إيطاليا الكبري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات، في التفوق خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة إيطاليا الكبرى في مونزا، بفارق مريح عن ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وسجل السائق البريطاني أسرع زمن لفة في الحلبة فائقة السرعة خلال دقيقة و20.926 ثانية بفارق 0.452 ثانية، عن منافسه الهولندي الذي استخدم إطارات أسرع نظريا.

واحتل فالتيري بوتاس زميل هاميلتون بالفريق المركز الثالث.

ويتقدم فرستابن على هاميلتون بـ3 نقاط في الترتيب العام، لكن من الممكن أن يتعادلا غدا السبت، إذا فاز هاميلتون بسباق سرعة مساء الغد ولم يكن فرستابن ضمن أول 3.

ويتفوق رد بول على مرسيدس بفارق 12 نقطة في بطولة الصانعين.

يذكر أن الكندي لانس سترول احتل المركز الرابع مع أستون مارتن ويليه بيير جاسلي سائق ألفا تاوري في المركز الخامس ثم سيباستيان فيتل زميل سترول بالفريق.
وكان كارلوس ساينز الأسرع من فيراري وجاء في المركز السابع على أرض فريقه، متقدما على فرناندو ألونسو سائق ألباين ودانييل ريتشياردو من مكلارين الذي ألغي أسرع زمن له لاجتياز حدود الحلبة.

كما ألغي زمن لاندو نوريس زميل ريتشياردو، الذي كان من المفترض أن يكون ثاني أسرع زمن، لنفس السبب لينهي الجولة في المركز 12.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اوهمهما بتوظيف اموالهما فى المطاعم واستولى عليها

اوهمهما بتوظيف اموالهما فى المطاعم واستولى عليها

ضبط مسجل خطر بحوزته 120 طربة «حشيش» ببني سويف

ضبط مسجل خطر بحوزته 120 طربة «حشيش» ببني سويف

السجن 3 سنوات لطالب حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

السجن 3 سنوات لطالب حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

اعترافات ضحايا «الاستغلال في التسول بالعجوزة»: المتهمون ارتكبوا جريمتهم تحت تهديد السلاح

اعترافات ضحايا «الاستغلال في التسول بالعجوزة»: المتهمون ارتكبوا جريمتهم تحت تهديد السلاح