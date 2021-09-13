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حذر المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، من إعطاء أي معلومات شخصية مثل الفيزا أو رقم البطاقة أو تاريخ الميلاد واسم الوالدة لأشخاص يدعون انتمائهم للبنوك أو شركات الاتصالات، مضيفًا أنه يمكن استخدام تلك المعلومات في النصب والاحتيال على الضحية وانتحال الشخصية.

وأضاف أحمد السخاوي خلال لقائه مع الإعلامية داليا أيمن، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن ماكينة السحب الآلي، يوجد في بعضها أجهزة تلصق بمدخل الفيزا لنسخ البيانات الخاصة بالعميل، لذا ينبغي التأكد من عدم وجود أي أجسام غريبة على مدخل ماكينة السحب الآلي قبل إجراء أي عملية بنكية، موضحًا أن تلك الأجهزة توجد بكثرة في مناطق المهندسين والتجمع حيث تم رصد العديد من الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأجرى خبير أمن المعلومات تجربة على الهواء لاختراق هاتف الإعلامية داليا أيمن، من خلال استخدام إحدى التقنيات، موضحًا أنه يمكن التجسس على الهاتف وتهكير البيانات بمجرد الاتصال دون الرد من المتلقي حتى لو كان الهاتف مغلقًا.

وأردف أحمد السخاوي أنه يمكن من خلال الإيميل إرسال رسالة إلى المستهدف تحتوى على رابط، يستولي على جميع بيانات الضحية، بمجرد فتح الرسالة دون الضغط على الرابط، مشيرًا إلى أن ثورة الاتصالات جعلت من الممكن لشخص يعلم رقم هاتف أحدهم سرقة بياناته بكل سهولة.