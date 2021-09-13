أخبار عاجلة

اعترافات ضحايا «الاستغلال في التسول بالعجوزة»: المتهمون ارتكبوا جريمتهم تحت تهديد السلاح -
بحوزته 50 طربة «حشيش».. ضبط مسجل خطر بمطروح -
سقوط مسجل خطر بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش بالشرقية -
ضبط تشكيل عصابى لقيامه بالإتجار في الحشيش بأسيوط -
مطالبة برلمانية بالتحقيق في وقائع إهدار المال العام بهيئة التأمين الصحي بكفر الشيخ -
«مجلس الوزراء» يسلط الضوء على تجربة مصرية الاستثنائية في التنمية العمرانية (انفوجراف) -
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابى يدير بؤرة لترويج المخدرات بالقاهرة -
ضبط 2 طن لحوم فاسدة بالسلام -
تكريم طالب بنها لفوزه ببطولة النخبة الدولية «المواي تاي» بالعراق (صور) -
بدون 6 لاعبين.. ريال مدريد يلاقي فالنسيا الليلة بالدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سحب 3165رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

Print
سحب 3165رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة سحب 3165رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة المختصة، اليوم الاثنين، من سحب 3165 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك من خلال حملات على الطرق السريعة والفرعية في القاهرة والمحافظات عقب انتهاء المهلة الأخيرة في 30 مارس الماضي، وذلك عقب قرار وزارة الداخلية عودة العمل بالفترة المسائية في وحدات المرور المختلفة عقب انتهاء المدة المحددة الخاصة بتركيب الملصق الإلكتروني وقبل أسبوعين من تطبيق العقوبات التي تصل للحبس والغرامة.

كانت «المصري اليوم» نشرت تفاصيل البدء في تطبيق «السحب الإداري» لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني، وهى 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه «المسحوبة» رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني مقابل 150 جنيهًا.

كانت «الداخلية» أعلنت أنه سيتم تطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني بداية من 18 سبتمبر الجاري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اوهمهما بتوظيف اموالهما فى المطاعم واستولى عليها

اوهمهما بتوظيف اموالهما فى المطاعم واستولى عليها

ضبط مسجل خطر بحوزته 120 طربة «حشيش» ببني سويف

ضبط مسجل خطر بحوزته 120 طربة «حشيش» ببني سويف

السجن 3 سنوات لطالب حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

السجن 3 سنوات لطالب حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

اعترافات ضحايا «الاستغلال في التسول بالعجوزة»: المتهمون ارتكبوا جريمتهم تحت تهديد السلاح

اعترافات ضحايا «الاستغلال في التسول بالعجوزة»: المتهمون ارتكبوا جريمتهم تحت تهديد السلاح