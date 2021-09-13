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وزير الري يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة المنيا (صور)

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وزير الري يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة المنيا (صور) وزير الري يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة المنيا (صور)

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بدأ الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الاثنين، جولة لمحافظة المنيا، حيث التقى مع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك في إطار جولة الدكتور عبدالعاطي الميدانية لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط.

وشهد اللقاء قيام وزير الري ومحافظ المنيا بتكريم ١٦ مهندس بوزارة الري من المشرفين على أعمال تأهيل الترع بمحافظة المنيا، وذلك نظرًا للمجهود المتميز الذي بذله العاملين بالإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا خلال الشهور الماضية في تأهيل الترع بمعدلات سريعة وبأعلى درجة من الكفاءة.

وقال «عبدالعاطي» إن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا تعد من أبرز الإدارات التي تشارك في مبادرة «حياة كريمة» من خلال تأهيل الترع بنطاق محافظة المنيا، موضحًا أن تكريم العاملين في هذا المشروع القومي يهدف لتشجيع جميع العاملين بالوزارة على بذل المزيد من الجهد للانتهاء من تنفيذ الأعمال بمعدلات إنجاز عالية مع مراعاة ضبط الجودة، نظرًا لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة في تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتوصيل مياه الري بسهولة لنهايات الترع وحسم شكاوى المزارعين، بخلاف المردود البيئي والحضاري والجمالي للمشروع.

وزير الري يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة المنيا
وزير الري يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة المنيا
وزير الري يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة المنيا
وزير الري يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة المنيا
وزير الري يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة المنيا
وزير الري يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة المنيا
وزير الري يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة المنيا
وزير الري يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة المنيا
وزير الري يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة المنيا
وزير الري يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة المنيا
وزير الري يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة المنيا

المصرى اليوم

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