تحرير 311 محضرا تموينيا متنوعا في حملة تموينية بالأقصر

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أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر أنه تم تحرير عدد 311 محضرا ومخالفة تموينية منها عدد 114 ضد المخابز البلدية وعدد 184 محضر ضد الأنشطة بالأسواق وعدد 13 محضرا ضد أنشطة المواد البترولية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم ضبط العديد من السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكميات من الدقيق والسلع التموينية قبل بيعها بالسوق السوداء.

وناشدت المديرية المواطنين وتكرر مناشدتهم بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب المخابز والأنشطة التموينية حفاظا على هذه البطاقات من الإلغاء، بجانب توخي الحذر عند الشراء والتأكد من الصلاحية والعلامات التجارية الموثوق بها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وعدم الزحام وارتداء الكمامات حفاظا على سلامتم وسلامة ذويهم.