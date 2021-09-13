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شهدت أسواق السمك في المحافظات، استقرار وثبات بمستهل تداول اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، حيث سجل سعر كيلو البلطى 24.5 جنيه، والوقار بـ90 جنيه والجمبرى السويسى 135 جنيه، والفيليه البلطى المجمد بـ70 جنيه للكيلو، فيما شهدت الانواع الاخرى ثبات واستقرار.

وتنشر «المصرى اليوم»، أسعار سوق السمك في مصر اليوم:

الأسعار