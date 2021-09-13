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الوقار بـ 90 والسويسي بـ135 جنيه .. سعر السمك والجمبري في الاثنين 13 سبتمبر 2021

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الوقار بـ 90 والسويسي بـ135 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الاثنين 13 سبتمبر 2021 الوقار بـ 90 والسويسي بـ135 جنيه .. سعر السمك والجمبري في الاثنين 13 سبتمبر 2021

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شهدت أسواق السمك في المحافظات، استقرار وثبات بمستهل تداول اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، حيث سجل سعر كيلو البلطى 24.5 جنيه، والوقار بـ90 جنيه والجمبرى السويسى 135 جنيه، والفيليه البلطى المجمد بـ70 جنيه للكيلو، فيما شهدت الانواع الاخرى ثبات واستقرار.

وتنشر «المصرى اليوم»، سوق السمك في اليوم:

الأسعار

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

جمبرى سويسى 3

135

90

180

2021-09-13

البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم

45

40

50

2021-09-13

البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم

35

32

38

2021-09-13

بربونى مجمد

30

25

35

2021-09-13

دنيس

110

90

130

2021-09-13

جمبرى سويسى جامبو

435

400

470

2021-09-13

جمبرى سويسى 1

335

300

370

2021-09-13

جمبرى سويسى 2

235

200

270

2021-09-13

جمبري 2 مجمد

125

85

165

2021-09-13

مرجان مجمد

22

19

25

2021-09-13

بورى 1 (≥ 500 جرام)

70

65

75

2021-09-13

بورى 2 (3-4 سمكات /كجم)

55

50

60

2021-09-13

مازليا- كشر

35

30

40

2021-09-13

شعور

35

30

40

2021-09-13

وقار

90

80

100

2021-09-13

قاروص

90

80

100

2021-09-13

سردين مجمد

20

15

25

2021-09-13

الماكريل مجمد

30

25

35

2021-09-13

المكرونة سويسى

67.5

60

75

2021-09-13

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)

18

17

19

2021-09-13

المصرى اليوم

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