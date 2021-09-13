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شهدت أسواق السمك في المحافظات، استقرار وثبات بمستهل تداول اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، حيث سجل سعر كيلو البلطى 24.5 جنيه، والوقار بـ90 جنيه والجمبرى السويسى 135 جنيه، والفيليه البلطى المجمد بـ70 جنيه للكيلو، فيما شهدت الانواع الاخرى ثبات واستقرار.
وتنشر «المصرى اليوم»، أسعار سوق السمك في مصر اليوم:
الأسعار
|
نوع الأسماك
|
السعر المتداول
|
أقل سعر
|
أعلى سعر
|
التاريخ
|
جمبرى سويسى 3
|
135
|
90
|
180
|
2021-09-13
|
البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم
|
45
|
40
|
50
|
2021-09-13
|
البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم
|
35
|
32
|
38
|
2021-09-13
|
بربونى مجمد
|
30
|
25
|
35
|
2021-09-13
|
دنيس
|
110
|
90
|
130
|
2021-09-13
|
جمبرى سويسى جامبو
|
435
|
400
|
470
|
2021-09-13
|
جمبرى سويسى 1
|
335
|
300
|
370
|
2021-09-13
|
جمبرى سويسى 2
|
235
|
200
|
270
|
2021-09-13
|
جمبري 2 مجمد
|
125
|
85
|
165
|
2021-09-13
|
مرجان مجمد
|
22
|
19
|
25
|
2021-09-13
|
بورى 1 (≥ 500 جرام)
|
70
|
65
|
75
|
2021-09-13
|
بورى 2 (3-4 سمكات /كجم)
|
55
|
50
|
60
|
2021-09-13
|
مازليا- كشر
|
35
|
30
|
40
|
2021-09-13
|
شعور
|
35
|
30
|
40
|
2021-09-13
|
وقار
|
90
|
80
|
100
|
2021-09-13
|
قاروص
|
90
|
80
|
100
|
2021-09-13
|
سردين مجمد
|
20
|
15
|
25
|
2021-09-13
|
الماكريل مجمد
|
30
|
25
|
35
|
2021-09-13
|
المكرونة سويسى
|
67.5
|
60
|
75
|
2021-09-13
|
بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)
|
18
|
17
|
19
|
2021-09-13