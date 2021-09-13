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جاري نيفيل: محمد صلاح تفوق على ساديو ماني

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جاري نيفيل: محمد صلاح تفوق على ساديو ماني جاري نيفيل: محمد صلاح تفوق على ساديو ماني

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أشاد أسطورة الكرة الإنجليزية قلب دفاع فريق مانشستر يونايتد السابق، جاري نيفيل، بالمصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي بعد تألقه اللافت أمام نظيره ليدز يونايتد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول مساء الأحد للفوز على نظيره ليدز يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل الهدف الأول لفريقه رافعاً رصيده من الأهداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 100 هدف.

وبات محمد صلاح خامس أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى تسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جاري نيفيل، المحلل الرياضي الحالي بشبكة «سكاي» الرياضية البريطانية: «محمد صلاح وساديو ماني قدما مباراة كبيرة ورائعة أمام ليدز يونايتد، ولكن محمد صلاح تفوق في اللمسة الأخيرة».

وأوضح جاري نيفيل:« ساديو ماني لم يكون جيداً في اللمسة الأخيرة، وعلى العكس صلاح كانت اللمسة الأخيرة لديه رائعة ومميزة، وشكل خطورة كبيرة طوال المباراة على دفاعات ومرمى فريق ليدز يونايتد».

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