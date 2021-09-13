ميدو: «صلاح أفضل لاعب عربي بدون مقارنة.. وما العيب في تصريحات هيثم فاروق؟!»

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علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق،على التصريحات المنسوبة لهيثم فاروق بشان محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمود الخطيب ومحمد أبوتريكة.

وكانت تصريحات تلفزيونية انتشرت أمس لهيثم فاروق أحدثت جدلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحه: «شيكابالا ثاني أفضل لاعب في تاريخ مصر بعد محمد صلاح».

كما صرح فاروق أيضا: «وتريكة والخطيب يعتبرونهم عظماء لأنهم سجلوا 100 هدف في الدوري المصري، صلاح سجل 100 هدف في البريميرليج والهدف في البريميرليج بعشرة في مصر، كدا صلاح سجل 1000 هدف في الدوري المصري».

وقال ميدو في تغريدات له صباح اليوم عبر حسابه على «تويتر»: «ما العيب في أن يقول هيثم فاروق رأيه بأن شيكابالا أفضل لاعب مصري بعد صلاح!! ده رأيه الفني قاله في ستوديو تحليلي في القناة اللي بتدفعله أجر علشان يقول رأيه بصراحه».

وأكمل: «حلاوة الكورة في إنها مش علم ثابت حلاوتها في اختلاف الأراء ما بين الجمهور وحتى ما بين الخبراء والمحللين!!»

واصل رأيه: «رأيي أن محمد صلاح افضل لاعب عربي في التاريخ..اكثر لاعب عربي سجل اهداف في اقوى دوري في العالم وفاز بالبريمييرليج والتشامبيونز ليج واحرز هدف في كاس العالم ومازال امامه ان شاء الله سنوات لتقديم المزيد».

وأتم ميدو: «لا يوجد أي وجه مقارنة بينه وبين أي لاعب عربي أخر رغم وجود لاعبين عرب عظماء».