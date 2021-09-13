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عدو البشرية.. 224.6 مليون إصابة حول العالم و5.68 مليار جرعة لقاح

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عدو البشرية.. 224.6 مليون إصابة حول العالم و5.68 مليار جرعة لقاح عدو البشرية.. 224.6 مليون إصابة حول العالم و5.68 مليار جرعة لقاح
جونز هوبكنز: إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و630 ألف حالة

عدو البشرية.. 224.6 مليون إصابة حول العالم و5.68 مليار جرعة لقاح

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 224.6 مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 5.68 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 224 مليوناً و656 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و630 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و679 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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