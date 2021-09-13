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أول تصريح من مدرب الترجي بعد توليه تدريب المصري رسميًا

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أول تصريح من مدرب الترجي بعد توليه تدريب المصري رسميًا أول تصريح من مدرب الترجي بعد توليه تدريب المصري رسميًا

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رفع التونسي، معين الشعباني المدير الفني السابق لفريق الترجي التونسي، راية التحدي في بداية مشواره التدريبي الجديد مع فريق المصري البورسعيدي.

وأعلن مجلس إدارة نادي المصري رسمياً الأحد عن تعيين معين الشعباني، مديراً فنياً جديداً للفريق، خلفاً لعلي ماهر الذي تمت إقالته عقب نهاية الموسم المنصرم نتيجة خلاف بين الجانبين.

ويملك معين الشعباني تاريخ تدريبي طويل في تونس حيث سبق له قيادة فريق الترجي نجو الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وعدد من البطولات المحلية التونسية.

وقال معين الشعباني: «أبحث عن تحدٍ جديد في الدوري المصري، وأتيت هنا لتسطير تاريخ جديد لي في ، ولدّى طموحات كبيرة مع المصري».

وتابع الشعباني: «وافقت على عرض المصري بعدما وجدت جدية كبيرة، ورغبة في التعاقد معي، والدوري المصري دوري قوي وكبير ويضم عدداً كبيراً من أقوى الأندية المعتادة على المنافسات القوية».

وحول قبوله تدريب فريق جماهيري، قال معين الشعباني: «اعتدت خلال سنوات في الترجي على الضغط الجماهيري وقادر على التعامل معه، وواثق من قدرتي على ترك بصمة واضحة في الدوري المصري».

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