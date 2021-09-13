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اليوم .. محاكمة 4 متهمين بالشروع في قتل طفل بإشعال النيران في منزله بالمقطم

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اليوم .. محاكمة 4 متهمين بالشروع في قتل طفل بإشعال النيران في منزله بالمقطم اليوم .. محاكمة 4 متهمين بالشروع في قتل طفل بإشعال النيران في منزله بالمقطم

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة 4 متهمين في اتهامهم بقتل طفل بعد إشعال النيران في منزله والشروع في قتل آخرين بالمقطم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعادل إبراهيم الغويط وأسامة محمد أبوصافي وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبدالرشيد.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لهم.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين كان بينهم وبين والد الطفل خلافات مالية، وتوجهوا إلى منزله وسكبوا على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي «جازولين» وقاموا بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، وتوفى نجله الطفل متأثرًا بحروقه.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن الطفل المجني عليه في بداية العقد الثاني من عمره، وتوفى متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، بمناطق متفرقة بالجسم.

المصرى اليوم

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