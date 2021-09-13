ميزة جديدة من تويتر تسمح لك بحذف المتابعين بدون حظرهم

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كشف موقع تويتر عن طرح مجموعة من الميزات الجديدة للاختبار خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك تصميم جديد لواجهة المستخدم، وطريقة لإلغاء متابعة أحد الحسابات لك، وكذلك «ميزة المجتمعات Communities» التي تم الإعلان عنها منذ فترة.وفقا لفوربس.

وتعمل تويتر حاليا على تعديل واجهة المستخدم، حتى تحتل التغريدات مساحة الصفحة كاملة من الحافة إلى الحافة، والاستغناء عن المسافة أسفل الصورة الشخصية التي تهدر مساحة ثمينة على الجانب الأيسر من الشاشة، لتشغل التغريدة الشاشة بأكملها.

بدأت تويتر تجربة ميزة (Soft Block) الجديدة، التي تسمح للمستخدمين بحذف حسابات من قائمة متابعيهم، دون الحاجة إلى حظرهم بالطريقة التقليدية.

كما أوضح الموقع في تغريدة أنها طريقة أسهل للتعامل مع المتابعين. وتابعت التغريدة: «لحذف متابع ما، اذهب إلى ملفك وانقر على (المتابعين)، ثم اضغط أيقونة النقاط الثلاث وقم باختيار إزالة هذا المتابع».

تختلف هذه الميزة عن الطريقة التقليدية لحظر الأشخاص التي تمنعهم من متابعتك ومراسلتك مباشرة، وتُعتبر الميزة الجديدة طريقة ألطف نوعًا ما وتوفر مسافة أكبر بين الطرفين.

وتعد ميزة المجتمعات (Communities)، والتي تم الإعلان عنها في فبراير الماضي تتيح لك هذه الميزة إنشاء مجموعة خاصة بدعوات. يمكن لأي شخص إنشاء مجتمع حول موضوع مشترك ثم دعوة الأشخاص للانضمام إليه.

وتدرس تويتر إطلاق ميزة «أصدقاء مقربون» (Close Friends) كما هو الحال في إنستغرام .