مطالبه برلمانيه بتشديد الرقابة على الحضانات وتطعيم العاملين بها للوقاية من كورونا

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، ووزيرة الصحة، ووزير التنمية المحلية، بشأن تشديد الرقابة على الحضانات خلال الفترة المقبلة، لمنع تفشى فيروس كورونا بين الأطفال وحتى لا تكون بيئة خصبة لانتشار العدوى، وغلق غير المرخص منها.

وطالب عضو مجلس النواب، عمل حصر شامل بكافة أعداد الحضانات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التعاون بين التنمية المحلية متمثلة في المحافظات، والإدارة العامة للعلاج الحر بوزارة الصحة، لأنه في حال وجود قاعدة بيانات دقيقة سواء بالمرخص منها وغير المرخص يسهل عملية الرقابة لضمان التزام القائمين عليها بتنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تفشى الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وشدد محسب، على ضرورة التنسيق بين المحليات والإدارة العامة للعلاج الحر للتصدى لكافة الحضانات غير المرخصة، أو تلك التي لا تتبع حزمة الإجراءات والتعليمات التي أعلنتها وزارة الصحة للحفاظ على صحة الأطفال، على أن يكون هناك سهولة في إجراءات الترخيص متى توافرت الاشتراطات المنصوص عليها، على أن يراعى إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بإنشاء الحضانات أبرزها شرط التهوية الجيدة.

وطالب عضو مجلس النواب، منح العاملين في الحضانات لقاح كورونا ضمن خطة الدولة لمنح العاملين في المنظومة التعليمية وكافة مؤسسات الدولة اللقاح، في الوقت الذي يجب التصدي للحضانات غير المرخصة، على أن يكون للمواطن دور في ذلك لأنها تعمل بعيدا عن الرقابة وتمثل خطورة على المجتمع، ومن ثم يجب إعلاء المصلحة العامة والتصدى لها بكل حزم وقوة.