وسط فرحة المئوية.. هل يلمح محمد صلاح لرحيله عن ليفربول؟

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هل اقترب الأسطورة المصري محمد صلاح، من الرحيل عن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي؟، سؤال بات يشغل الكثيرون من عشاق الريدز الذين يترقبون مصير اللاعب في الفترة المقبلة.

ويعتبر محمد صلاح نجم في صفوف فريق ليفربول، وحامل آمال الجماهير خاصة في ظل الأداء الرائع الذي يقدمه مع الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري، وكذلك خلال المواسم الماضية.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول مساء الأحد للفوز على نظيره ليدز يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هدفاً رائعاً، رافعاً رصيده في البريميرليج إلى 100 هدف بواقع 98 هدفاً مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي في ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي قبل عدة سنوات في بداية رحلته الاحترافية في أوروبا بعد المحطة الأولى في سويسرا.

وأثارت تصريحات الفرعون المصري عقب المباراة قلق جماهير ليفربول، بعدما قال: «أريد أن أسجل المزيد من الأهداف مع ليفربول قبل الرحيل عن النادي».

وجاءت هذه الكلمات لتفتح جدلاً بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن محمد صلاح تحدث علانية عن أنه سيرحل عن ليفربول، في وقت ما.