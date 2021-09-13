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الاهلي يطمئن على صفقاته الجديدة فى ودية بتروجت

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الاهلي يطمئن على صفقاته الجديدة فى ودية بتروجت الاهلي يطمئن على صفقاته الجديدة فى ودية بتروجت

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يخوض فريق الأهلي مباراة ودية أمام بتروجت مساء اليوم الاثنين، على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقررة يوم 21 سبتمبر الجارى في كأس السوبر المحلى، وينتظر أن يدفع بيتسو موسيمانى المدير الفنى خلال مباراة اليوم بالصفقات الجديدة التي انضمت مؤخرا لصفوف الأهلى للوقوف على مدى استيعابهم لطريقة اللعب بجانب الدفع بباقى العناصر لتجربة خطة السوبر وعلاج الأخطاء الفنية سريعا قبل الدخول في معسكر الإسكندرية.

ويلعب الأهلى ودية ثانية يوم الخميس المقبل أمام المقاولون العرب، على ملعب التتش، وبعد ذلك يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية يوم 16 سبتمبر الجاري عقب مباراة المقاولون العرب ‏الودية، وفقًا لما أعلنه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، الذي قال إن الفريق سيستمر في الإسكندرية حتى موعد مباراة ‏إنبي في دور الـ16 بكأس والمقرر إقامتها يوم 25 من سبتمبر الجاري على استاد ‏الإسكندرية.‏

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