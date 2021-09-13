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اشتعل الصراع بين العملاق السكندري، فريق الاتحاد، وأحد الأندية الوافدة هذا الموسم إلى الدوري الممتاز للفوز بتوقيع الحارس الأول للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

وعلمت «المصري اليوم» من مصادرها أن محمود جنش، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لديه حالياً أكثر من عرض للحصول على توقيعه في موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك استبعاد محمود جنش من حساباته، بعدما اعترض على الجلوس احتياطيا في إحدى المباريات في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، الذي توج نادي الزمالك بلقبه.

واشتعل الصراع في الأيام الأخيرة بين نادي فيوتشر إف سي، والاتحاد السكندري للحصول على توقيع الحارس، وقدم الوافد الجديد عرضاً مغرياً لضم الحارس المخضرم، الذي حصد خلال السنوات الماضية عددا من البطولات مع القلعة البيضاء.