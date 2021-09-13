فاركو يطلب التعاقد مع 4 لاعبين بالأهلي خلال الميركاتو الحالي

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تلقت إدارة النادى الأهلي عرضًا من نادى فاركو يطلب التعاقد مع رباعى الفريق سعد سمير ومصطفى البدري وكريم نيدفيد ومحمد عبدالمنعم على سبيل الإعارة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بعد خروجهم من حسابات المدير الفنى بيتسو موسيمانى، وكشف مصدر داخل الأهلي أن لجنة التعاقدات أخطرت الجهاز الفنى بالعرض وطلبت حسم مصيرهم حتى يتسنى لها التفاوض مع فاركو بخصوص المقابل المادى المطلوب في الصفقات الأربعة.

ويخوض الأهلي مباراتين وديتين أمام بتروجت مساء اليوم الاثنين، ثم يوم الخميس المقبل أمام المقاولون العرب، على ملعب التتش، ضمن استعداداته للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

وبعد ذلك يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية يوم 16 سبتمبر الجاري عقب مباراة المقاولون العرب ‏الودية، وفقًا لما أعلنه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، الذي قال إن الفريق سيستمر في الإسكندرية حتى موعد مباراة ‏إنبي في دور الـ16 بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم 25 من سبتمبر الجاري على استاد ‏الإسكندرية.‏