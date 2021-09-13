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صاحب معرض موبيليا قتل العريس بطلق نارى قبل زفافه فى المرج..التفاصيل الكاملة

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صاحب معرض موبيليا قتل العريس بطلق نارى قبل زفافه فى المرج..التفاصيل الكاملة صاحب معرض موبيليا قتل العريس بطلق نارى قبل زفافه فى المرج..التفاصيل الكاملة

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تسبب خلاف على ثمن بين صاحب معرض موبيليا قتل شاب وأصابة شقيقه بطلقات نارية في المرج ،تبين من التحريات أن القتيل كان يستعد لإقامة حفل زفافه وتوجه وشقيقه لمحل موبيليا وتم شراء الاثاث من معرض الموبيليا والاتفاق على السعر .

أضافت التحريات ان العريس ذهب إلى معرض الموبيليا كى ينقل الأثاث الذي اشتراه لكنه فوجئ بقيام المتهم ببيعها، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها صاحب المعرض بإطلاق النار على المجنى عليه وشقيقه .

تم تشكيل فريق بحث تمكن من ضبط المتهم وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة والتصريح بالدفن .

بدات الواقعة ببلاغ تلقاه قسم المرج من الأهالى بإطلاق نار وسقوط قتيل، وإصابة شقيقه، وبالانتقال والفحص عثر على جثة م س، 25 سنة، مصاب بعيار نارى بالبطن وبجواره شقيقه مصاب بطلق نارى باليد وتبين ان القتيل كان يستعد للزفاف .

كشفت التحريات ان صاحب معرض موبيليا أطلق الرصاص عليهما بسبب خلاف على بعض المشتريات التي اتفق عليها العريس وعندما جاء لاستلامها لاتمام زفافه وجد المتهم باعها فنشبت بينهما مشادة كلامية اطلق خلالها المتهم الرصاص على العريس وشقيقه .

المصرى اليوم

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