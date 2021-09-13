موسميانى يرفض استمرار سعد سمير مع الفريق ويطلب تسويقه

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طلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي، تسويق سعد سمير مدافع الفريق خلال الميركاتو الصيفى بعد خروجه من حسابات المدير الفنى.

وأبلغ المدرب لجنة التخطيط بعدم حاجتة للمدافع ورفضت الادارة إتخاذ قرار متسرع ومنحت اللاعب الحرية لتحديد مصيره سواء باللاستمرار أو الرحيل النهائى أو على سبيل الإعارة، تقديرا لدوره مع الفريق خلال السنوات الماضية، وطلب اللاعب مهلة للتفكير في حسم أمره حيث يخشى من جلوسة على دكة البدلاء في حالة إستمراره خاصة أن موسيمانى طلب من إدارة النادى عدم التدخل في مشاركة اللاعب في حالة إستمراره باعتباره المسؤول الأول عن الإختيارات.

فيما تلقى محمد محمود لاعب الفريق عرض جاد من نادى فاركو لضمه خلال الميركاتو الحالى لكن اللاعب طلب مهلة لمدة أسبوع لمعرفة مصيره مع الأهلى قبل الرد على العرض.