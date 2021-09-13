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اليوم.. محاكمة 215 متهما في قضية «كتائب حلوان»

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اليوم.. محاكمة 215 متهما في قضية «كتائب حلوان» اليوم.. محاكمة 215 متهما في قضية «كتائب حلوان»

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محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الاثنين، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان».

جاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

المصرى اليوم

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