وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب بـ«كاتدرائية الإسكندرية» في دورته الخامسة الجمعة

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تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، معرض الاسكندرية للكتاب بمقر كاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية الجمعة المقبل.

وقال القمص ابرام اميل، الوكيل البابوى في الاسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى،أن المعرض يقام للعام الخامس على التوالى في بهو الكنيسة المرقسية، بمحطة الرمل، ويحضره هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب،مشيرا إلى الاصرار على تنظيم المؤتمر للعام الخامس يأتى في اطار حرص الكنيسة القبطية على استضافة المعرض وايمانها بالثقافة وتأثيرها على بناء المجتمع وتشكيل الوعى والوجدان لدى الشباب بصفة خاصة وتعميق الانتماء.

وأوضح «اميل»، لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتم بيع الكتب والإصدارات للجمهور بتخفيض يصل إلى 20%، على مختلف الكتب لتشجيع الجمهور على القراءة والاطلاع باعتبار القراءة أساس المعرفة، مشيرا إلى أن الكتاب المعروضة والتي تقدر بالمئات تتنوع في مختلف ثقافات المعرفة والمجالات الثقافية والاجتماعية والأدبية والعلمية.