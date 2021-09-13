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ختام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بشمال سيناء

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ختام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بشمال سيناء ختام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بشمال سيناء

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تختتم اليوم ( الاثنين ) امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية بشمال سيناء حيث انتظمت الامتحانات اليوم وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

وأعلن محسن أبوالقاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية عن انتظام الامتحانات في مختلف اللجان على مستوى المحافظة، ويؤديها 289 طالبا وطالبة ( 209 طلاب بالقسم الأدبى، و80 طالبا وطالبة بالقسم العلمى).

وأشار إلى أن امتحانات اليوم الأخير يؤديها طلاب القسم العلمى في مادة: الفيزياء لمدة 3 ساعات.. بينما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان في مادة: التاريخ لمدة 3 ساعات أيضا.

ومما يذكر أن اللجان موزعة على: العريش والشيخ زويد وبئر العبدووسط سيناء.

ويذكر أيضا أن الامتحانات بالثانوية الأزهرية بدأت يوم السبت الموافق 4 سبتمبر.. حيث تجرى على مدار فترتين يوميا.

المصرى اليوم

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