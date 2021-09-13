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«30 مارس» يحصد 78 ألف جنيه فقط في خامس ليالي عرضه

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«30 مارس» يحصد 78 ألف جنيه فقط في خامس ليالي عرضه «30 مارس» يحصد 78 ألف جنيه فقط في خامس ليالي عرضه

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حقق فيلم «30 مارس» إيرادات ضعيفة خامس أيام عرضه،الأحد، وحقق 78 ألف جنيه،فقط، وأحتفظ بالمركز السادس في هرم إيرادات لليوم الثالث على التوالي.

‎30 مارس بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

‎تدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه في جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

المصرى اليوم

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