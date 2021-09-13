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بمشاركة تنسيقية «شباب الأحزاب».. «المصري الديمقراطي» يناقش «أزمة الثانوية العامة»

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بمشاركة تنسيقية «شباب الأحزاب».. «المصري الديمقراطي» يناقش «أزمة الثانوية العامة» بمشاركة تنسيقية «شباب الأحزاب».. «المصري الديمقراطي» يناقش «أزمة الثانوية العامة»

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ينظم اتحاد الشباب بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة بعنوان «الانتقال من التعليم الأساسي إلى الجامعي (أزمة الثانوية العامة )» وذلك في الثامنة من مساء اليوم، الإثنين 13 سبتمبر، على صفحتي اتحاد الشباب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يشارك في الندوة النائبة الدكتوره مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونيفين إسكندر، الباحثة السياسية، ومحمد القاضي، مسؤول ملف التنظيم باتحاد الشباب المركزي.

يدير الندوة الدكتور أحمد علاء فايد، عضو اتحاد الشباب، وأعدها وليد دنقل، مسؤول العمل الجماهيري باتحاد الشباب المركزي.

المصرى اليوم

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