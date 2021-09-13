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شيوخ معاهد وموجهين.. «الإسكندرية الأزهرية» تعلن فتح باب التقدم لوظائف قيادية

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شيوخ معاهد وموجهين.. «الإسكندرية الأزهرية» تعلن فتح باب التقدم لوظائف قيادية شيوخ معاهد وموجهين.. «الإسكندرية الأزهرية» تعلن فتح باب التقدم لوظائف قيادية

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أعلنت منطقة الاسكندرية الازهرية، برئاسة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية، عن حاجتها لشغل وظائف قيادية شاغرة، تضم 4 موجهين شؤون قرآن كريم وموجه مكتبات بإدارة المنتزه و2 موجه لغة فرنسية وشيخ معهد بنين جمال زين الدين الإعدادي وشيخ معهد الشهيد عبدالمنعم رياض الابتدائي وذلك ندبًا داخليًا بصفة مؤقتة، ولحين شغلها بصفة رسمية.

وجاءت الشروط كالتالى: أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي مناسب، وأن يكون المتقدم شاغلًا لإحدى وظائف التعليم وحسب بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة، وعلى درجة معلم أول، وأن يكون حاصلًا على تقريرين أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ التقدم، وعدم وجود مانع من موانع شغل الوظيفة المعلن عنها حتى تاريخ الاختيار الفعلي، وألا يكون وقع عليه جزاء لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة أو محال للمحاكمة التأديبية جزاء بالأبعاد عن الوظائف الإشرافية والقيادية.

كما يشترط في المتقدم لوظيفة موجه شؤون قرآن كريم بالإضافة إلى الشروط السابقة: أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال تربوي (الكليات الأزهرية علوم دينية أو عربية ) أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى إجازة التأهيل التربوي)، وأن يكون المتقدم حافظًا لكتاب الله حفظًا وتجويدًا.

شيوخ معاهد وموجهين .. "الإسكندرية الأزهرية" تعلن فتح باب التقدم لوظائف قيادية "شروط ومستندات"
شيوخ معاهد وموجهين .. "الإسكندرية الأزهرية" تعلن فتح باب التقدم لوظائف قيادية "شروط ومستندات"
شيوخ معاهد وموجهين .. "الإسكندرية الأزهرية" تعلن فتح باب التقدم لوظائف قيادية "شروط ومستندات"

المصرى اليوم

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