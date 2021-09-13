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جامعة حلوان: مركز تدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية ينظم دورات للتأهيل لسوق العمل

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جامعة حلوان: مركز تدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية ينظم دورات للتأهيل لسوق العمل جامعة حلوان: مركز تدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية ينظم دورات للتأهيل لسوق العمل

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ينظم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية في العديد من المجالات العامة في مجالات سوق العمل وتتميز البرامج التدريبية للمركز بإمكانية الحصول على شهادة معتمدة على المستوي القومي، ووجود حقيبه تدريبية كامله لكل برنامج، اختبار في نهاية البرامج لتقييم المتدرب كما أن البرامج التدريبية متاحة لجميع المهتمين من داخل الجامعة وخارجها

تقام الدورات التدريبية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الإجتماعية، ومعالي الدكتور صفاء خضير خضير وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سماح سالم مدير مركز بحوث وتدريب القادة.

حيث يقدم المركز الخطة التدريبية للثلاثة أشهر القادمة (سبتمبر -اكتوبر -نوفمبر) حيث يعقد خلال شهر سبتمبر دورة عن إعداد الاطر البحثية من ١٤: ١٦ سبتمبر ٢٠٢١، والتخاطب الشامل المستوى المتقدم أيام ٢١: ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١، ودورة إعداد المدربين TOT من ٢٦: ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.

كما يقدم المركز خلال شهر أكتوبر دورات عن التشخيص الشامل للتوحد أيام ٥: ٧ أكتوبر ٢٠٢١، دورة إعداد القيادات وبناء فرق العمل يومي ١٢، ١٣ أكتوبر ٢٠٢١، دورة السكرتارية التنفيذية من ١٩: ٢١ أكتوبر ٢٠٢١.

وفي شهر نوفمبر يقدم المركز دورة عن صعوبات التعلم من ٢: ٤ نوفمبر ٢٠٢١، ودورة عن أساسيات اللغة الإنجليزية يومي ٩: ١٠ نوفمبر ٢٠٢١، ودورة التفكير الإبداعي من ١٦: ١٧ نوفمبر ٢٠٢١، ودورة عن برنامج التحليل الإحصائي Spss يومي ٢٣: ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١.

وعلي الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية الحجز عن طريق مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية.

المصرى اليوم

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