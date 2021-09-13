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تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط الوافد الصومالي حسن قيدي، بتهمة قيادة شبكة دولية لتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وقالت «الصومالي» قتل العشرات من المهاجرين لأجل الاتجار بأعضائهم البشرية.

وكشفت تحقيقات مكتب النائب العام في ليبيا أن المتهم قام بالاعتداء الجنسي على عدد من المهاجرات تحت تهديد السلاح، وحجز حرية المهاجرين وتم معاملتهم سيئة لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية لإطلاقهم«.

وأستمع النائب لشهادة الضحايا ومواجهة المتهم بالأدلة الجنائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بملاحقة عناصر المنظمة التي ينتمي لها داخل وخارج ليبيا عبر آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

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وقالت أن عملية القبض جاءت في إطار التصوير ظاهرة تنظيم الهجرة غير الشرعية واستجابة لجهات الضبطية لواجب تنفيذ قرارات ضبط وإحضار الصادرة عن مكتب النائب العام، في مواجهة الأشخاص المنتمين لمنظمات إجرامية.

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