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الاغتصاب وقتل المهاجرات.. تفاصيل ضبط أكبر دولية في الاتجار بأعضاء البشر

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الاغتصاب وقتل المهاجرات.. تفاصيل ضبط أكبر شبكة دولية في الاتجار بأعضاء البشر الاغتصاب وقتل المهاجرات.. تفاصيل ضبط أكبر دولية في الاتجار بأعضاء البشر

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تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط الوافد الصومالي حسن قيدي، بتهمة قيادة شبكة دولية لتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وقالت «الصومالي» قتل العشرات من المهاجرين لأجل الاتجار بأعضائهم البشرية.

وكشفت تحقيقات مكتب النائب العام في ليبيا أن المتهم قام بالاعتداء الجنسي على عدد من المهاجرات تحت تهديد السلاح، وحجز حرية المهاجرين وتم معاملتهم سيئة لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية لإطلاقهم«.

وأستمع النائب لشهادة الضحايا ومواجهة المتهم بالأدلة الجنائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بملاحقة عناصر المنظمة التي ينتمي لها داخل وخارج ليبيا عبر آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

لقطات مصورة تظهر إهانة وتعذيب عمال مصريين في ليبيا - صورة أرشيفية

وقالت أن عملية القبض جاءت في إطار التصوير ظاهرة تنظيم الهجرة غير الشرعية واستجابة لجهات الضبطية لواجب تنفيذ قرارات ضبط وإحضار الصادرة عن مكتب النائب العام، في مواجهة الأشخاص المنتمين لمنظمات إجرامية.

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المصرى اليوم

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