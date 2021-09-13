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ضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو هيروين وحشيش وأسلحة بالقليوبية

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ضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو هيروين وحشيش وأسلحة بالقليوبية ضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو هيروين وحشيش وأسلحة بالقليوبية

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ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على عاطلين، بحوزتهما كمية من المواد المخدرة في مدينة الخانكة أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة ألخانكة يفيد ضبط كل من «ح ح ع» ،و «ن ح ح» عاطلين بحوزتهم 400 جرام هيروين ومبلغ مالى 2100 جنية، وهاتف محمول، كما تم ضبط ميزان حساس و3 أكياس من مخدر الحشيش وفرد خرطوش وبندقية خرطوش، و7 طلقات وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم .

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيق.

المصرى اليوم

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