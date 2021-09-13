توزيع ١٣٢٠ كارت فيزا تكافل وكرامة علي المستحقين بالشرقية

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من توزيع عدد 1320 كارت فيزا على المستحقين والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن، وذوي الإحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً.

أضاف المحافظ أن عملية التوزيع تمت من خلال 19 إدارة اجتماعية بنطاق المحافظة، وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين، وذلك لمواجهة الفيروسات والأوبئة.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الإجتماعية، التي شهدت توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة على مستحقيها.

ومن جانبه أوضح عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم الإنتهاء من توزيع عدد 17 كارت فيزا تكافل ،وعدد 1303 كارت فيزا كرامة، وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم وتسليمها للمستحقين من خلال 19 إدارة إجتماعية بنطاق المحافظة، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 161205 مستفيد، مقسمين إلى 81261 مستفيد تكافل، و79944 مستفيد كرامة.