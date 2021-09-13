أخبار عاجلة

بدون 6 لاعبين.. ريال مدريد يلاقي فالنسيا الليلة بالدوري الإسباني -
تفجير ذخائر من سفينة غارقة تعود إلى الحرب العالمية الثانية -
لودريان: أزمة الغواصات ستؤثر على مستقبل حلف شمال الأطلسي -
وفاة أسطورة توتنهام وتشيلسي والكرة الإنجليزية جيمي جريفز -
جلسة بين كيروش وأحمد مجاهد لمعرفة مصير مصطفى محمد -
الانتهاء من توصيل المرافق للقرية الثانية من مشروع الجذب السكاني في الوادي الجديد -
القباج توجه بإنقاذ فتاة جامعية عشرينية تفترش الرصيف بمحافظة البحر الأحمر -
الفن الرقمي في رسالة دكتوراه بجامعة كفرالشيخ -
إقامة 3 وحدات جديدة للحماية المدنية في الوادي الجديد -
الموزع السوري ديار خلو يعلن إطلاق أغنية «شكرًا مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

توزيع ١٣٢٠ كارت فيزا تكافل وكرامة علي المستحقين بالشرقية

Print
توزيع ١٣٢٠ كارت فيزا تكافل وكرامة علي المستحقين بالشرقية توزيع ١٣٢٠ كارت فيزا تكافل وكرامة علي المستحقين بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من توزيع عدد 1320 كارت فيزا على المستحقين والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن، وذوي الإحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً.

أضاف المحافظ أن عملية التوزيع تمت من خلال 19 إدارة اجتماعية بنطاق المحافظة، وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين، وذلك لمواجهة الفيروسات والأوبئة.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الإجتماعية، التي شهدت توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة على مستحقيها.

ومن جانبه أوضح عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم الإنتهاء من توزيع عدد 17 كارت فيزا تكافل ،وعدد 1303 كارت فيزا كرامة، وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم وتسليمها للمستحقين من خلال 19 إدارة إجتماعية بنطاق المحافظة، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 161205 مستفيد، مقسمين إلى 81261 مستفيد تكافل، و79944 مستفيد كرامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يبحث استغلال مياه الأمطار والسيول ويوجه بالاستفادة من الموارد المائية المتاحة

السيسي يبحث استغلال مياه الأمطار والسيول ويوجه بالاستفادة من الموارد المائية المتاحة

السيسي يستعرض موقف مقر القيادة الاستراتيجية وتصميمات مبنى مسجد مصر بالعاصمة الإدارية

السيسي يستعرض موقف مقر القيادة الاستراتيجية وتصميمات مبنى مسجد مصر بالعاصمة الإدارية

«المنتدى العربي لصحة المرأة» يشكر للرئيس السيسي لدعمه المرأة المصرية

«المنتدى العربي لصحة المرأة» يشكر للرئيس السيسي لدعمه المرأة المصرية

محافظ القاهرة: الرئيس السيسي راعي الرياضة المصرية والداعم الأول للأبطال

محافظ القاهرة: الرئيس السيسي راعي الرياضة المصرية والداعم الأول للأبطال