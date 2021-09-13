قلبي وجعني .. منة جلال تطلب من جمهورها الدعاء لأبنها

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تعيش الفنانة منة جلال حالة من القلق والتوتر، بسبب إجراء ابنها جراحة عاجلة بعد مرور 70 يوم من ولادته، ونشرت «جلال» صورة لها وابنها عبر حسابها على موقع الصور والفيديو انستجرام وعلقت عليها وكتبت: «بكتب البوست دة عشان ابنى هيعمل عمليه وقلبي وجعني، ربنا حب يكافئنى مكافأة حلوة أوى في وقت مكنتش بفكر غير أنى اشتغل وأرجع تانى أمثل ربنا بعتلى هدية وهى ابنى سليم، ربنا كان حاسس بيا إن مش هفضل عايشة لوحدي ورزقنى بزوج من أول ماشوفنا بعض قالي أنا نفسى تخلفى وكان قلته لو ربنا عايزني اخلف هيعمل كدة، وبصراحة من ساعة جوازنا كان يسعى على الموضوع دة، وخصوصا اني كان عندي 38 سنة وانا كان نفسي اخلف ويبقي عندي اسره قبل ما أكمل 40سنة».

وأضافت: «وبالفعل روحت لكذا دكتور وكل دكتور اروحله يقولي نعمل حقن وهو كان رافض نهائى لحد ما لقيت تليفون من المطربة مروة نصر بتقولي اوعي تعملي حاجة انا هوديكى لدكتورة شاطرة، وكان ربنا بعتلي مروة عشان تغيرلي تفكيري ربنا يسعدها ويبارك في ولادها وفعلا روحت وبعد شهر بالظبط الدكتورة قالتلي مبروك انتي حامل احساس عمره مايتوصف ابدا مشاعر جديدة ومختلفة وكنت فرحانة وانا بتخن وبحس باابني».

وتابعت: «ودلوقتي بعد ما جه سليم كل حاجة عندي اتغيرت مشاعري واحساسي وحبي بقو حاجة تانية خالص وبقي عندي سلام نفسى، وبقيت عاوزة اعمل حاجات كتير عشان خاطر ابني مستنية يتكلم ويقولي ياماما ربنا يخليه ليه لانه هو بقي سندي وظهري وكل حاجة ليا ربنا يرزق كل بنت بالخلفة الخلقة رزق وتغير حياة انا بقيت عايشة من أول وجديد عشان بقي عندي مسئولية كبيرة وهى سليم. بحبك».