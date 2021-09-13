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بينها 27.6% في الهندسة .. رئيس جامعة الإسكندرية: نشرنا 99 بحثا بمجلات «Scopus»

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بينها 27.6% في الهندسة .. رئيس جامعة الإسكندرية: نشرنا 99 بحثا بمجلات «Scopus» بينها 27.6% في الهندسة .. رئيس جامعة الإسكندرية: نشرنا 99 بحثا بمجلات «Scopus»

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قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة قاموا اليوم الأثنين، بنشر 99 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة «سكوبس ‏Scopus«‏ العالمية، وهو تقريباً ضعف عدد الأبحاث المنشورة الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن نتائج هذا الأسبوع، أظهرت أن النشر كان جيدًا (99 بحث) في مجال الهندسة (27.6%)، والهندسة الكيميائية (3.4%)، يلي العلوم الهندسية العلوم الطبية (20.7%)، فالكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (4.8%)، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية (4.8%)، وعلوم المواد (4.8%)، فالصيدلانيات وعلوم السموم (3.4%)، والرياضيات (3.4%)، وعلوم القرار (3.4%)، الإدارة والأعمال (2.8%).

وأضاف في تصريحات له الاثنين، أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولي واضح في إجراء هذه الأبحاث، وأتت أعلى دولة أشتركت مع في النشر هذا الأسبوع المملكة العربية (14 بحث)، تلتها المملكة المتحدة (5 أبحاث)، فالولايات المتحدة الأمريكية (4 أبحاث)، فألمانيا واليابان والسويد ودولة الإمارات المتحدة (4 أبحاث) لكل منهم، وغيرهم من دول العالم.

كانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة القاهرة، وجامعة فاروس، وجامعة طنطا، وجامعة الملك سعود وغيرهم من الجامعات.

المصرى اليوم

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