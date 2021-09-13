أخبار عاجلة

بدون 6 لاعبين.. ريال مدريد يلاقي فالنسيا الليلة بالدوري الإسباني -
تفجير ذخائر من سفينة غارقة تعود إلى الحرب العالمية الثانية -
لودريان: أزمة الغواصات ستؤثر على مستقبل حلف شمال الأطلسي -
وفاة أسطورة توتنهام وتشيلسي والكرة الإنجليزية جيمي جريفز -
جلسة بين كيروش وأحمد مجاهد لمعرفة مصير مصطفى محمد -
الانتهاء من توصيل المرافق للقرية الثانية من مشروع الجذب السكاني في الوادي الجديد -
القباج توجه بإنقاذ فتاة جامعية عشرينية تفترش الرصيف بمحافظة البحر الأحمر -
الفن الرقمي في رسالة دكتوراه بجامعة كفرالشيخ -
إقامة 3 وحدات جديدة للحماية المدنية في الوادي الجديد -
الموزع السوري ديار خلو يعلن إطلاق أغنية «شكرًا مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

3.6 مليار دولار صادرات خلال شهر يونيو اهمها الملابس الجاهزة

Print
3.6 مليار دولار صادرات مصر خلال شهر يونيو اهمها الملابس الجاهزة 3.6 مليار دولار صادرات خلال شهر يونيو اهمها الملابس الجاهزة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد


ارتفعت قيمـة الصــادرات خلال شهر يناير بنسبـة 49.2٪ حيـث بلغـت 3.61 مليــار دولار خـلال شهــر يونيه 2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78.0 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبة 54.6 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1 ٪، فواكه طازجه بنسبة 13.8 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيه 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (صابون ومحضرات تنظيف بنسبه 7.0 ٪ ، منتجات ألبان بنسبة 23.7 % ، خضر مجمده او مبرده بنسبة 8.6 ٪ ، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 29.7 ٪ ).

كما ارتفعت قيمـة الـواردات بنسبة 0.9٪ حـيث بلغـت 6.55 مليار دولار خـلال شهر يونيه 2021 مقابل 6.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها (نحــاس ومصنوعاته بنسبه 44.4% ، سيارات ركـوب بنسبة 35.7 ٪ ، مــواد اوليه من حــديد او صلب بنسبة 22.4 ٪ ، ادويه ومحضرات صيدله بنسبه 12.4 %).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها: (مواد كيماوية عضويه وغير عضويه بنسبــة 6.3 ٪، فول صويا بنسبة 43.1 ٪، لحوم بنسبة 32.3 ٪ ، خامات الحديد ومركزتها بنسبة 5.3 % .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الموزع السوري ديار خلو يعلن إطلاق أغنية «شكرًا مصر»

الموزع السوري ديار خلو يعلن إطلاق أغنية «شكرًا مصر»

«افريقية الشيوخ» تؤكد على اهمية نقل الازهر لتجربة بيت العائلة المصرىالى دول افريقيا

«افريقية الشيوخ» تؤكد على اهمية نقل الازهر لتجربة بيت العائلة المصرىالى دول افريقيا

أب يقتل طفله فى مصر القديم ..عذبه بصاعق كهربائى حتى توقفت ضربات القلب

أب يقتل طفله فى مصر القديم ..عذبه بصاعق كهربائى حتى توقفت ضربات القلب

ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا

ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا