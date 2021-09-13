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ارتفعت قيمـة الصــادرات خلال شهر يناير بنسبـة 49.2٪ حيـث بلغـت 3.61 مليــار دولار خـلال شهــر يونيه 2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78.0 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبة 54.6 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1 ٪، فواكه طازجه بنسبة 13.8 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيه 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (صابون ومحضرات تنظيف بنسبه 7.0 ٪ ، منتجات ألبان بنسبة 23.7 % ، خضر مجمده او مبرده بنسبة 8.6 ٪ ، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 29.7 ٪ ).

كما ارتفعت قيمـة الـواردات بنسبة 0.9٪ حـيث بلغـت 6.55 مليار دولار خـلال شهر يونيه 2021 مقابل 6.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها (نحــاس ومصنوعاته بنسبه 44.4% ، سيارات ركـوب بنسبة 35.7 ٪ ، مــواد اوليه من حــديد او صلب بنسبة 22.4 ٪ ، ادويه ومحضرات صيدله بنسبه 12.4 %).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها: (مواد كيماوية عضويه وغير عضويه بنسبــة 6.3 ٪، فول صويا بنسبة 43.1 ٪، لحوم بنسبة 32.3 ٪ ، خامات الحديد ومركزتها بنسبة 5.3 % .