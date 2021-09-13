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رقم مفاجئ.. هذه أعداد السياح السعوديين في صيف 2021

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رقم مفاجئ.. هذه أعداد السياح السعوديين في صيف 2021 رقم مفاجئ.. هذه أعداد السياح السعوديين في صيف 2021
خلال لقاء بمقر اتحاد الغرف

رقم مفاجئ.. هذه أعداد السياح السعوديين في صيف 2021

كشف ريتشارد شينز نائب رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية، عن أعداد الزوار السعوديين في صيف 2021؛ حيث أكد أن لدى فرصًا استثمارية ضخمة يمكن للشركات النمساوية الاستفادة منها.

وأعلن "شينز" أن 5 آلاف سائح سعودي زاروا النمسا في صيف 2021 استمتعوا بأجواء النمسا الخلابة وتميز بلاده في قطاع السياحة.

وأوضح أن وفدًا نمساويًّا كبيرًا سيزور المملكة في عام 2022؛ لبحث الاستثمار والفرص المتاحة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وفدًا تجاريًّا نمساويًّا يزور العاصمة الرياض حاليًا برئاسة ريتشارد سينز نائب رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية؛ للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة مع طارق الحيدري نائب رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية السعودية، ومساعد الأمين العام للشؤون الدولية وليد العرينان، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين في مقر الاتحاد بالرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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