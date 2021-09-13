أخبار عاجلة

بدون 6 لاعبين.. ريال مدريد يلاقي فالنسيا الليلة بالدوري الإسباني -
تفجير ذخائر من سفينة غارقة تعود إلى الحرب العالمية الثانية -
لودريان: أزمة الغواصات ستؤثر على مستقبل حلف شمال الأطلسي -
وفاة أسطورة توتنهام وتشيلسي والكرة الإنجليزية جيمي جريفز -
جلسة بين كيروش وأحمد مجاهد لمعرفة مصير مصطفى محمد -
الانتهاء من توصيل المرافق للقرية الثانية من مشروع الجذب السكاني في الوادي الجديد -
القباج توجه بإنقاذ فتاة جامعية عشرينية تفترش الرصيف بمحافظة البحر الأحمر -
الفن الرقمي في رسالة دكتوراه بجامعة كفرالشيخ -
إقامة 3 وحدات جديدة للحماية المدنية في الوادي الجديد -
الموزع السوري ديار خلو يعلن إطلاق أغنية «شكرًا مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

وزير خارجية بوروندي يدعو المقاولون العرب للتواجد في بلاده

Print
وزير خارجية بوروندي يدعو المقاولون العرب للتواجد في بلاده وزير خارجية بوروندي يدعو المقاولون العرب للتواجد في بلاده

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قام ألبرت شينجيرو وزير خارجية بوروندى بعقد لقاء مع المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وذلك خلال زيارة الوزير البوروندى لمصر لحضور منتدى للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، والذي نظمته وزارة التعاون الدولى،تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،وخلال اللقاء، دعا وزير الخارجية شركة المقاولون العرب، إلى دخول السوق البوروندى نظرا لوجود العديد من المشروعات والفرص المتاحة، وطالب بضرورة تواجد الشركة هناك نظرا لما تحظى به من سمعة طيبة داخل القارة الأفريقية من حيث المصداقية وجودة الأعمال.

وخلال اللقاء الذي حضره السفير شيخ راشد ملاشي نيراجيرا، سفير بوروندي بالقاهرة، أكد المهندس سيد فاروق على ترحيبه بدعوة وزير الخارجية البوروندى،وأكد على عزم المقاولون العرب في بحث الفرص المتوفرة لإقامة مشروعات البنية الأساسية في بوروندى،لافتا إلى أن سياسة الشركة في أفريقيا تقوم على نقل الخبرات للأشقاء وبناء القدرات من خلال التدريب، وتنفيذ المشروعات بمواصفات قياسية.

تأتي زيارة الوزير البوروندى في إطار العلاقات القوية والوثيقة بين مصر وبوروندى والتى وصفها شينجيرو بأنها تشهد مرحلة انطلاق، ودعا الشركات المصرية للعمل والاستثمار في بلاده، خاصة أن بوروندى دولة لديها الكثير من فرص الاستثمار.

حضر اللقاء الدكتور محمد يوسف والمهندس إبراهيم مبروك عضوا مجلس الإدارة والمهندسة أمانى خضير رئيس جهاز متابعة مشروعات أفريقيا وأعضاء سفارة بوروندى بالقاهرة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الموزع السوري ديار خلو يعلن إطلاق أغنية «شكرًا مصر»

الموزع السوري ديار خلو يعلن إطلاق أغنية «شكرًا مصر»

«افريقية الشيوخ» تؤكد على اهمية نقل الازهر لتجربة بيت العائلة المصرىالى دول افريقيا

«افريقية الشيوخ» تؤكد على اهمية نقل الازهر لتجربة بيت العائلة المصرىالى دول افريقيا

أب يقتل طفله فى مصر القديم ..عذبه بصاعق كهربائى حتى توقفت ضربات القلب

أب يقتل طفله فى مصر القديم ..عذبه بصاعق كهربائى حتى توقفت ضربات القلب

ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا

ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا