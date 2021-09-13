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بكمية 382 ألف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الخامسة من القمح المستورد هذا العام

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بكمية 382 ألف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الخامسة من القمح المستورد هذا العام بكمية 382 ألف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الخامسة من القمح المستورد هذا العام
تأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون

بكمية 382 ألف طن..

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد لهذا العام (2021م) بكمية (382) ألف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال شهر (نوفمبر 2021م) بواقع (6) بواخر موزعة؛ (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية (129) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (188) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (65) ألف طن.

وأفاد بأنه تم دعوة (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب، تقدمت منها (13) شركة للمنافسة، وتم الترسية على العروض الأقل سعرًا للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة الخامسة لهذا العام (2021م)، تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تُقدر بنحو (2) مليون طن قمح مستورد؛ فيما تم شراء نحو (553) ألف طن قمح محلي حتى تاريخه من المزارعين لهذا الموسم.

وأشار إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Whea.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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