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انخفض سعر الذهب، صباح اليوم الاثنين، 13 سبتمبر 2021، بسبب ارتفاع مؤشر الدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية، وانخفضت أسعار الذهب في مصر بقيمة 2 جنيها للجرام في استجابة للإنخفاض العالمى، وشهد الذهب خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب مائل للانخفاض بسبب بيانات اقتصادية مختلفة ومخيبة للآمال الأمريكية .

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة سواء في مصر أو في البورصة العالمية :

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا مابين 892 إلى 894 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر مابين 780 و782 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا مابين 669 و670 جنيها بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 6240 و6256 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، بفعل ارتفاع الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية ويترقب الذهب اعلان موازنة الاتحادى الفيدرالى وبيانات التضخم وذلك لتحديد اتجاه الفيدرالى نحو دعم السياسات النقدية ورفع الفائدة وشهدت أسعار الذهب، الاسبوع الماضى انخفاضا كبيرا بسبب بيانات ايجابية أدت لارتفاع الدولار وانخفاض المعدن الأصفر .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 790.50 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،788.58 $ .

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